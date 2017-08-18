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Taşköprü'de 117 çocuk erkekliğe ilk adımını attı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin düzenlediği 31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi.

Şeyh Hüsamettin Tekke Türbesi bahçesinde düzenlenen törende 117 çocuk erkekliğe adımını attı.

Yağmurlu hava nedeniyle ilahi dinletisi ve gösterilerin iptal olduğu programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, festival içerisindeki en anlamlı etkinliklerin başında Sünnet Töreni'nin yer aldığını belirterek erkekliğe ilk adımını atan çocuklara ve ailelerinde yeni hayatlarında başarılar diledi.

Programda Taşköprü Belediyesi tarafından sünnet olan çocuklara altın takdim edildi.

(Vİ-



18.08.2017 18:41:08 TSI

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