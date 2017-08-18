ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşköprü'de 117 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:38
Taşköprü'de 117 çocuk erkekliğe ilk adımını attı
Taşköprü'de 117 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin düzenlediği 31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi.
Şeyh Hüsamettin Tekke Türbesi bahçesinde düzenlenen törende 117 çocuk erkekliğe adımını attı.
Yağmurlu hava nedeniyle ilahi dinletisi ve gösterilerin iptal olduğu programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, festival içerisindeki en anlamlı etkinliklerin başında Sünnet Töreni'nin yer aldığını belirterek erkekliğe ilk adımını atan çocuklara ve ailelerinde yeni hayatlarında başarılar diledi.
Programda Taşköprü Belediyesi tarafından sünnet olan çocuklara altın takdim edildi.
(Vİ-

18.08.2017 18:41:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Taşköprü'de yabancı gruplarla resepsiyon yapıldı
YEREL

TAŞKÖPRÜ'DE YABANCI GRUPLARLA RESEPSİYON YAPILDI
Ağrısız, kansız, ameliyatsız anjiyo
YEREL

AĞRISIZ, KANSIZ, AMELİYATSIZ ANJİYO
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli, Avrupa Birliği Hibe programına başvuru yapıldı
YEREL

HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ, AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMINA BAŞVURU YAPILDI