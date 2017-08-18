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Vali Zorluoğlu; "Bu birlik ve beraberlik Van için tarihi bir fırsattır"

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:48
Vali Zorluoğlu; "Bu birlik ve beraberlik Van için tarihi bir fırsattır"
Vali Zorluoğlu; "Bu birlik ve beraberlik Van için tarihi bir fırsattır"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA)  Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, halkın parasının terör örgütlerine artık gitmediğini, aksine halka hizmet olarak geri döndüğünü söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuşba ilçesinde yapımı tamamlanan 19 kilometrelik Gendelova, Kozluca, Çomaklı ve Yalnızağaç mahallesi yolları yapılan törenle açıldı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları, kurum amirleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
Yeni açılan yolun güzel günlerde kullanılmasını dileyen Vali Zorluoğlu, "Tuşba ilçemizde kendi idari gücümüzle 40 kilometre, ihaleli yöntemle 87 kilometre olmak üzere bu yıl 127 kilometre asfalt gerçekleştirdik. Bununda KDV dahil 33,5 milyon lira olduğunu görüyoruz. Bu sadece Tuşba ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yol çalışmasıdır. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyor, işi alan müteahhide teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Halkın parası gerçek amacına ulaşıyor"
Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı içerisinde yol yapımı için merkez ve ilçelerde ayırdığı ödeneğin 200 milyon lira olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"Tuşba'da olduğu gibi diğer 12 ilçemizde de ekiplerimiz son sürat çalışıyor. Devletimizin milletin vergilerinden keserek bizlere emanet ettiği para doğru yerlerde kullanıldığında, işte böyle sıcak asfaltlı yollarla mahallelerimizi buluşturuyoruz. Para terör örgütlerine ve başka yerlere gitmediği zaman, gerçek amacında kullanıldığında ne kadar güzel hizmetlerle vatandaşımızı buluşturduğumuzun en güzel örneğini yaşıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızla yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberlik Van için tarihi bir fırsattır. İnşallah birkaç yıl içinde eksik kalan hizmetleri de tamamlayarak olumlu bir neticeyle sonlandıracağız."
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da, sezon başında ilçe belediyeleri ve muhtarlarla yaptıkları toplantılarda en öncelikli ihtiyacın yol olduğunu belirterek, burada isnat duvarları ve yolların 6 milyon 444 bin liraya mal edildiğini söyledi.
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, Tuşba'nın en önemli iki bağlantı noktalarından birinin bugün hizmete açıldığını ifade ederek, "Sizlerin huzurunda Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu yollar uzun zamandır hizmet bekliyordu. Daha önce de asfaltlar yapılıyordu, ancak ilk defa mahalle yollarımız bu kalitede bir asfaltla tanışmış oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek dualarla yolu ulaşıma açtı.
Açılışın ardından kurban kesilerek açılışa gelen çocuklara Vali Zorluoğlu tarafından oyuncak dağıtıldı.
Mahalle sakinleri, ilk kez köylerine sıcak asfalt geldiğinden dolayı mutlu olduklarını söylerken, daha önceleri özelikle kış aylarında çok zor şartlarda evlerine gittiklerini söyledi.
Gedelova Mahallesi'nde yaşayan Ömer Borazan, "Çok güzel bir yolumuz oldu. Eskiden toz duman içinde evimize gidiyorduk. Özellikle kışın araçlarımız yolda kalıyordu. Şimdi burası adeta cennet gibi oldu. Allah devletimizden ve yolumuza kavuşmamıza sebep olan valimizden razı olsun" dedi.
(MD-MSA-Y)

18.08.2017 18:50:37 TSI
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