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Sakarya'da Temmuz ayında 59 bin 948 araç kontrol edildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:52
Sakarya'da Temmuz ayında 59 bin 948 araç kontrol edildi
- 612 araç trafikten men edildi, 119 sürücünün ehliyetine el konuldu

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yollarda Temmuz ayı içerisinde toplam 59 bin 948 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 612 araç trafikten men edildi, 119 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Temmuz ayı içerisinde Sakarya ili sınırlarında toplam; 189 maddi hasarlı, 249 yaralamalı, 4 ölümlü olmak üzere toplam 442 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 394 kişi yaralandı, 5 kişi de hayatını kaybetti. Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde, kusurlarından dolayı 612 araç trafikten men edildiği ve 119 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
(BCT-İÇ)

18.08.2017 18:55:52 TSI
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