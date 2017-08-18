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Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

18 Ağustos 2017 Cuma, 19:31
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cami önlerinde ki dilencilere operasyon düzenledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cami çıkışındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezi ve yakın noktalardaki camilerin önlerinde yapılan çalışmada dilenciler toplanarak ekip araçları ile zabıta müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerden bazıları ise polis ve zabıtayı görünce kaçarak kurtuldu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, dilenirken yakalanan kişilere kabahatler kanuna göre cezalar yazıldığını söyledi. Dursun gazetecilere yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz ilçemiz genelinde yaptığımız genel asayiş yönünden İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ile beraber haftanın ya da ayın belirli günlerinde dilenci operasyonları yapıyoruz. Bugün Cuma namazı çıkışında yapmış olduğumuz uygulamada bir kız bir erkek iki çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 4 tane kadın, iki erkek olmak üzere bunları aldık. Gerekli işlemlerle üst aramalarını yapıyoruz. Emniyete de gerekli bilgileri de vererek uygulamamızı böyle bitirdik. Bu uygulama genelde her hafta sonu Cuma günleri namaz çıkışları ve akşamları olmak üzere bu şekilde devam edecek. Alınan dilencilerin üst aramalarını yapıyoruz. Topladıkları paraları bizim mali hizmetler kasasına yatırıyoruz. Kabahatler kanununda da para cezası kesiyoruz" dedi.
Yapılan çalışma sonucunda yakalanan dilencilerin üzerinden toplamda 200 TL para çıktığı belirtildi.
(VK-OA-Y)

18.08.2017 19:34:14 TSI
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