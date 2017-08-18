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Efeler Belediyesi yenilenen şantiyesini görücüye çıkarttı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi'nin Tepecik Mahallesi'nde bulunan Makine Bakım, Onarım ve İkmal Birim Amirliği yenilendi. Yenilenen yüzü ile görücüye çıkartılan şantiyenin yanı sıra yeni alınan araçlar da tanıtıldı.

Bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen çalışma büroları, marangozhane, demir atölyesi, elektrik, inşaat ve yol birimlerine ait atölyeler, makine ikmal bakım ve onarım atölyeleri ile tüm araçların park edilebileceği araç parkı ile, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Makine Bakım, Onarım ve İkmal Birim Amirliği Efeler halkına yakışır bir şantiye haline getirildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri, muhtarlar ve belediye personelinin katılımıyla yeni şantiye ve araçlar tanıtıldı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana gerçekleştirilen tüm faaliyetleri sosyal demokrasinin temel değerlerinden katılımcılık ve halk odaklı yerel yönetim anlayışı ile yürüttüklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Çalışmalarımızda mevcut kaynakların doğru ve yerinde kullanılması ilkesini benimsedik. Yasaların bizlere verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması için çalışıyor, hizmet ettiğimiz halkın daha yaşanabilir bir Efeler ilçesinde yaşaması için çaba sarf ediyoruz. Hizmetlerimizi üretirken bir yandan da daha iyi hizmet Ve çalışmalar üretebilmek amacıyla belediyemizin birimlerinin de fiziki mekanlarını ve tesislerini iyileştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye bünyesine yeni araçlar kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Özakcan, "Şantiyemizde marangozhane, demir atölyesi, elektrik, inşaat ve yol birimlerine ait atölyeler ile makine ikmal bakım ve onarım atölyeleri bulunmaktadır. 1 adet 50+2 kişilik otobüs, 2 adet ikram aracı, 1 adet ses yayın aracı, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe de bugün itibari ile araç filomuza katılmış bulunmaktadır. Belediye olarak Fen İşleri Müdürlüğünde göreve geldiğimiz günden bu yana toplamda 28 adet iş makinesi ve aracını Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) satın alımlarını yaparak filomuzu oluşturduk. Kullanılabilir durumda olan araç ve iş makinelerini de gerekli dönüşümlerini yaparak kullanmaya devam ediyoruz. Tüm araçlarımızın ve şantiye tesislerimizin belediyemize, çalışanlarımıza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Özakcan konuşmasının ardından şantiye alanını gezerek Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan tüm davetlilere yemek ikramında bulunulurken, kurban kesilerek dua edildi.

(MU-MB-Y)



18.08.2017 19:38:24 TSI

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