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Burhaniyeli Muhsine şampiyonluğunu hemşehrileriyle kutladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 19:44
Burhaniyeli Muhsine şampiyonluğunu hemşehrileriyle kutladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsviçre'nin Nottwil şehrinde düzenlenen 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın, uzun atlamada gümüş madalya kazanan Burhaniyeli özel atlet Muhsine Gezer, şampiyonluğunu hemşehrileri ile kutladı.
Geçen yıl Ankara'da Avrupa şampiyonu, temmuz ayında ise Londra'da dünya üçüncüsü olan Muhsine'nin İsviçre'deki dünya şampiyonasında bir altın, bir de gümüş madalya kazanıp Burhaniye'ye büyük gurur yaşatan Muhsine Gezer, Antrenörü Deniz Erenoğlu ve arkadaşları ile birlikte davul klarnet eşliğinde ilçeyi gezdi Muhsine Gezer, Sübeylidere Mahallesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve ailesi ve komşuları tarafından karşılandı. 14 yaşındaki şampiyon, mahalle meydanında arkadaşları ile birlikte oyunlar oynadı.
Torunu ile gurur duyduğunu anlatan dede Mustafa Gezer, "Torunum, ülkemiz adına, milli takım adına bütün şampiyonalarda birincilikle ülkemizi temsil etti. Ne kadar övünsek azdır. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Sevinçli olduğunu anlatan Muhsine Gezer de, "Çok mutluyum. Çok hırslandım. 2020'de de inşallah başaracağım Olimpiyatlara hazırlanacağım. Çok mutluyum ya. Gurur verici. Bayrağımıza dalgalandırmak çok güzel" dedi. Baba Osman Gezer'de," Çok mutluyum. Milletimiz için Burhaniye için gurur verici. Destekleri için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Kızımın daha başarılı olacağına inanıyorum" dedi.
Antrenör Deniz Erenoğlu ise, "Londra da yapılan İPC Dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü aldık. Peşinden Nottwil de yapılan İPC Dünya Gençler Şampiyonasında 400 metre de dünya şampiyonluğu aldık. Hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları. Bunun için çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Belediye başkan Yardımcısı Cemil Bahadır 'da,"Muhsine Gezer,bizim belediye adına yarışıyor. Biz onun bazı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. . Bundan sonra da daha büyük başarılar için belediyemiz olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu bizim belediyenin himayesinde. Her türlü ihtilaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediye olarak sporculara her zaman kapımız açıktır. Spora gönül verdik. Spora destek verdik. Spora destek vereceğiz" dedi.
(FT-Y)

18.08.2017 19:46:59 TSI
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