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Elazığ şehitleri için mevlit

18 Ağustos 2017 Cuma, 21:43
Elazığ şehitleri için mevlit
Elazığ şehitleri için mevlit

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da geçen yıl İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu.
Geçtiğimiz yıl 18 Ağustos günü terör örgütü PKK tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiş, 3 polis şehit olmuş 225 kişi ise yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör saldırısının yıldönümünde şehit polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu için mevlit okutuldu. İzzetpaşa Camii'nde akşam namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif sonrası şehitler için dua edilerek, gül suyu ve mevlit şekeri dağıtıldı.
Mevlit programına Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Aysu, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, polisler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
(YÖ-HİV-ÖZ-Y)

18.08.2017 21:46:10 TSI
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