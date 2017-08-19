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TDV 2017 vekaletle kurban kesim programı bölge toplantısı düzenlendi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 08:22
TDV 2017 vekaletle kurban kesim programı bölge toplantısı düzenlendi
TDV 2017 vekaletle kurban kesim programı bölge toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu çerçevesinde 2017 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Bölge Toplantısı Aydın İl Müftülüğü Külliye Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Türkiye'de yaşayan vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen yurt içi bölge toplantıları kapsamında 2017 yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Bölge Toplantısı, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ile İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli illerinde görev yapan il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, din görevlileri ve TDV şube sorumlularının katılımlarıyla, Aydın İl Müftülüğü Külliye Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı İl Müftüsü Ömer Kocaoğul'un selamlama konuşması ile devam etti. Müftü Ömer Kocaoğul, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülkemizde din hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Vakfımız ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde bizi gururla temsil ediyor. Güzel faaliyetlere imza atıyor. Vakfımızı kuran, yaşatan hizmet eden herkesten Allah razı olsun" dedi.
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan kurbanın bir ibadet olduğunu hatırlatarak vatandaşların kurbanlarını vekâletle DİB ve TDV'ye emanet ettiklerini belirtti. Kaplan, şehirleşmeyle birlikte insanların kurbanlarını kendileri kesmek yerine vekâletle kesimi daha çok tercih eder hale geldiğini, halkın vakfa teveccühü ve güveniyle de vekâletle kesim sayılarının her geçen yıl arttığını ifade etti.
Vekâletle kurban tanıtım filminin ardından konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ise "Kurbanlarımız Kardeşlik İçin temasıyla bu yıl 275 bin hisse kurban kesimi ve dağıtımı planlanıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla bu hedef gerçekleşecek. Daha fazla Müslüman kardeşlerimizle bayram sevincini yaşayacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimize el uzatmak ve yardım yapmak zorundayız" dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında da 600 TL olarak belirlediklerini vurgulayan Çetin, "Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tradreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir" diye konuştu.
Çetin, vatandaşların www.diyanetvakfi.org.tr adresinden kurban bağışı hakkında detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.
Program, önceki yıllarda Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonlarına katılan gönüllülerin gittikleri yerlerde yaşadıkları özel hatıralarını anlatımıyla tamamlandı.
(OD-MB-Y)

19.08.2017 08:25:35 TSI
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