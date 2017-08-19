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Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 08:57
Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu
Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Rıfat Arda Biçer, Sivas Valiliği tarafından ülke genelinde düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür Şenlikleri Şiir yarışmasında ortaokullar kategorisinde 1'inci oldu.
Türkiye genelinde çok sayıda yarışmada birincilikler çıkaran Manisa BİLSEM öğrencilerinden bir başarı daha geldi. Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür Şenlikleri 98'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası düzenlenen 'Sivas Kongresi' konulu şiir yarışmasında 'Diriliş' isimli şiiriyle Manisa BİLSEM öğrencisi Rıfat Arda Biçer Türkiye birincisi oldu.
Sivas Kongresinin konu alındığı yarışmada şiiriyle birinci olan Biçer'in ödülünü 4 Eylül tarihinde Sivas'ta düzenlenecek ödül töreni ile alacağı öğrenildi.
(SC-Y)

19.08.2017 08:59:38 TSI
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