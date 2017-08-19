YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Rıfat Arda Biçer, Sivas Valiliği tarafından ülke genelinde düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür Şenlikleri Şiir yarışmasında ortaokullar kategorisinde 1'inci oldu.

Türkiye genelinde çok sayıda yarışmada birincilikler çıkaran Manisa BİLSEM öğrencilerinden bir başarı daha geldi. Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür Şenlikleri 98'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası düzenlenen 'Sivas Kongresi' konulu şiir yarışmasında 'Diriliş' isimli şiiriyle Manisa BİLSEM öğrencisi Rıfat Arda Biçer Türkiye birincisi oldu.

Sivas Kongresinin konu alındığı yarışmada şiiriyle birinci olan Biçer'in ödülünü 4 Eylül tarihinde Sivas'ta düzenlenecek ödül töreni ile alacağı öğrenildi.

(SC-Y)



19.08.2017 08:59:38 TSI

NNNN

