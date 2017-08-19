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Hani'de projeler hayata geçiyor



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Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Arda Yazıcı, projeleri birer birer hayata geçiriyor. Nene Hatun Taziye Evi ve Sosyal Tesisler binasını açan Yazıcı, Güli Güç Kadın Dinlenme ve Sosyal Tesisleri ile Sabiha Macar Kadın Taziye Evi ve Sosyal Dinlenme Tesislerinin temelini attı.

Hani ilçe Belediye Başkanlığına, kayyum olarak atanan Kaymakam Arda Yazıcı, projelerini hayata geçiriyor. Kaymakam Yazıcı, yapımı tamamlanan Nene Hatun Taziye Evi ve Sosyal Tesisler binasının açılışını yaptı. Açılış öncesi mahalle sakinleriyle selamlaşan Kaymakam Yazıcı, açılışa gelen kadınlarla kısa bir süre sohbet ederek, projeleri anlattı. Daha sonra Kaymakam Yazıcı ve kadınlar yapımı tamamlanan taziye evi ve tesisin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Yazıcı, mahalle sakinleriyle birlikte tesisi gezdi.



"4 ana tesisi hizmete sunmuş olacağız"

Burada açıklamalarda bulunan Yazıcı, Hani ilçesinde vatandaşların da katılımıyla son derece anlamlı ve gururlu bir gün yaşadıklarını ifade etti. Yazıcı, "Biz göreve başladığımızda kadını yücelteceğimizi, sosyal yaşamanın ana unsuru haline getireceğimizi, en iyi şekilde değerini hissettireceğimizi ifade etmiştik. Bugün daha önce Zeynep Hatun Kadın ve Çocuk Konuk Evini hizmete açtıktan sonra yine burada bu mahallemizde kadınlarımıza yönelik Nene Hatun Taziye Evi ve Sosyal Tesislerini hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bugün bunun yanı sıra biz merkez mahallemizde sivil şehidimiz şehit Sabiha Macar Kadın Taziye Evi ve Sosyal Tesisini yine buradaki hizmetimizin asli unsuru kadınlarımızla birlikte temelini atacağız. Yetmeyecek üçüncü bir tesisimiz daha var. Sivil şehidimiz Güli Güç isminde kadınlarımıza yönelik bir kadın dinlenme evi hizmete sunuyoruz. Tüm bu projelerle, hizmetlerle birlikte 4 tane ana tesisi biz burada Hani'de değerli kadınlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.



"Kadınlar bizim baş tacımızdır"

Hayata geçirilen projelerin bu topraklarda belediye olarak, devlet olarak kadına verilen bir ifadesi olduğunu kaydeden Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz kadınlarımızı böyle anlamsız kalabalıkların, anlamsız pankartların altında deyim yerinde ise bir dolgu malzemesi olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Biz kadınlarımızı gerçekten bir anne oldukları için ve toplumun ana unsuru, ana yapı taşı oldukları için böylesi anlamlı kalabalıkların açılışında veya temel atmalarında bulunmalarını istiyoruz. Bu tesisleri onların hizmetine sunmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bu toprakların güçlü kalemi, güçlü sesi Ziya Gökalp'in dediği gibi, 'Kadın yükselmezse alçalır vatan, samimi olmaz onsuz bir irfan' düsturuyla bu hizmetlerimizi, bu tesislerimizi yine kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Buradaki amaç sadece taziye evi olarak değil, biz burada aynı zamanda ilçemizin diğer kurumlarıyla müftülüğümüzle, halk eğitim kurumumuzla burada kadınlarımıza yönelik çeşitli projeler uygulayacağız. İrfanına yönelik katkılarda da bulunacağız. Çünkü o bir annedir. O bizim kutsalımızdır. Onlar bizim başımızın tacıdır. Ona hak ettiği değeri görevimizin başında bulunduğumuz her süre çalışacağız, uğraşacağız, asla onlara karşı görevimizi, sorumluluğumuzu, vazife bilincimizi unutamayacağız. Umarım burada bugün açılışı yapılan tesis, geçmişte yine kadınlarımız için açtığımız tesis ve bugün yine temelini atacağımız 2 tesis kadınlarımıza, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah."

(EEI-MP-Y)



19.08.2017 09:02:31 TSI

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