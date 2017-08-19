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Gizligider, Karoserciler Marangozlar ve Ağaç İşleri Odasını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider Karoserciler Marangozlar ve Ağaç İşleri Odasını ziyaret etti.

Milletvekili Gizlgider'in ziyaretine AK Parti merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün'de eşlik etti. Sanayi esnaflarının sorunlarını başkan Korkmaz'dan dinleyen Milletvekili Gizligider sanayi esnaflarına AK Parti hükümetlerinde yapılan desteklerin kesintisiz olarak devam edeceğini ifade ederken "Dün olduğu gibi bugünde sanayicimizin yanındayız" dedi.

Karoserciler Marangozlar ve Ağaç İşleri Oda Başkanı Ramazan Vedat Korkmaz ise açıklamasında, "Bugün bizleri ziyaret eden ve esnaflarımızın dertlerini dinleyen Nevşehir milletvekilimiz Ebubekir Gizligidere, AK Parti Merkez ilçe başkanımız Salih Açıkgöz'e, İl genel meclis başkanımız Süleyman Özgün'e şahsım, yönetim kurulum ve esnaflarımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.

(COŞ-SK)



19.08.2017 09:02:58 TSI

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