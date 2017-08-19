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Vali Aktaş hububat hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Vali İlhami Aktaş, Nevşehir tarım arazilerinde yapılan hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali İlhami Aktaş Nevşehir tarımında yetiştirilen ürünlerden önde gelen hububat ürününün biçerdöverle aracılığıyla yapılan hasat dönemime binaen Acıgöl İlçesi Tepeköy'de hasat yapan çiftçileri ziyaret etti. Vali Aktaş'ın ziyaretine AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl Kaymakamı M. Erdem Bulut eşlik ederken Vali Aktaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz'dan hasat dönemi ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı.

Ürün hasadı yapan biçerdöverciler ve çiftçilerle bir süre görüşen Vali Aktaş, çiftçilerin istek ve taleplerini sordu, hayırlı bereketli bir tarım sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu, işlerinde kolaylıklar diledi.

(COŞ-SK)



19.08.2017 09:03:15 TSI

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