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Nevşehirspor yönetimi MHP İl Başkanı Kaya'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Spor Kulüp Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettiler.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan ve ağırlanan Nevşehir Spor kulüp başkanı Salih Dirikoç ve yönetim kurulu üyeleri kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili ve önümüzdeki günlerde oynanacak olan Türkiye Kupası maçı öncesinde takımın son durumu hakkında bilgiler de aktardılar.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ziyaretlerinden dolayı Kulüp Başkanı Dirikoç'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, Nevşehir Spor'a Türkiye Kupası maçında ve sonrasında lig maçlarında başarılar dilediklerini söyledi.

(COŞ-SK)



19.08.2017 09:03:49 TSI

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