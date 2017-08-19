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Nusaybin'de yöresel yemek yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihat Şayık

MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesince yöresel yemek yarışması düzenlendi. 22 kadının hünerlerini sergilediği yarışmada, ilk 5'e girenlere çeşitli ödüller verildi.

Nusaybin İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi tarafından yöresel yemek yarışması düzenlendi. Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya katılan 22 kadın, içli köfte, işkembe dolması, perde pilav ve benzeri yemeklerle hünerlerini sergiledi. Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in jüri olduğu yarışmada, Anude Çakır birinci, Aysel Tekin ikinci, Hasibe Güneş üçüncü, Halim Şen dördüncü ve Ceylan Aslan beşinci oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Mardin mutfağının çok zengin olduğunu belirten Ebru Baybara Demir, yemeğin herkesi aynı sofra etrafında buluşturan önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Mardin'in 20 kilometrede bir etnisitelerin değiştiği enteresan bir coğrafya olduğunu anlatan Demir, "Birçok dilden ve dinden insanın yaşadığı bu yerde coğrafi koşullarla birlikte inançların değişmesi mutfağı da etkiliyor. Mardin çok zengin bir mutfağın olduğu önemli bir yer. Nusaybin bu konuda çok başarılı. Ova mutfağını andırıyor. Herkesi bir sofra etrafında buluşturmak harika bir fikir. Dünyanın en iyi aşçıları erkekler olsa da aslında mutfağı yöneten kadınlardır. Bu sofranın Nusaybin'de kurulması çok anlamlı" dedi.

Yarışmaya kaynanası ile katılan Fatma Akyün, eşinin Nusaybinli ancak kendisinin Konyalı olduğunu anlatarak, "Yarışmaya kendi kültürümü de koymak istedim. Bu vesileyle yarışmaya katıldım. Yarışmaya kürdan kebabıyla katılıyorum. O da Güneydoğu Anadolu'nun bir yemeği. Nusaybin Belediyesinin bu şekilde bir organizasyon yapmasından çok onur duydum. Güzel bir Nusaybin geleceği istiyorum. Kayın validemle yarışmaya katılıyorum. Kaynanam Nusaybin yöresine ait şan böreği ben ise Gaziantep yöresine ait bir yemekle yarışıyorum" diye konuştu.

(CŞ-MP-Y)



19.08.2017 09:16:57 TSI

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