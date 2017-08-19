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Süleymanpaşa Vizyon Planı toplantıları turizm sektörü ile başladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın geçtiğimiz günlerde Ramada Otel'de düzenlenen kahvaltılı toplantıyla duyurduğu Süleymanpaşa Vizyon Planı'nın ilk ayağı olan Süleymanpaşa Turizm Vizyon Planı toplantısı Sahil Ek Hizmet Binası'nda turizm sektörü temsilcileri, eğitimciler, arkeolojiden bağcılığa turizmle ilgili tüm alanlardan yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın açılış konuşması ile başladı. Eşkinat, konuşmasında, "Dünyaya baktığımızda gelişmiş, kimliği olan şehirlerin tamamının bunu uzun vadeli planlarla gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bizim de vizyon planı projesi ile bunu hayata geçirmek istiyoruz. 50 yıl sonra bu şehirde nüfus ne olacak, nerelerin imara açılması gerekecek, hangi sektörler gelişecek, hangi alanlarda yetişmiş iş gücü gerekecek? Bu soruları cevaplayarak geleceğimizi ona göre planlamalıyız. Sadece kentsel dönüşüm değil, bu kentin sosyal ve kültürel dönüşümünü de ele almak durumundayız. Tüm bunları başlıklar halinde gündeme getirerek süreç içinde bu vizyon planını oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün turizmle başladık, tarımla, kültürle, eğitimle ve diğer başlıklarla devam edeceğiz. Sektörün tüm ayaklarından temsilcilerle bir aradayız. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehir Plancısı Faruk Göksu sunum yaptı

Turizm Vizyon Planı toplantısının ilk bölümünde Şehir Plancısı Faruk Göksu bir sunum gerçekleştirerek turizm anlamında Süleymanpaşa'da nelerin masaya yatırılması gerektiğini ortaya koydu. Göksu'nun sunumunun ardından söz alan katılımcılar, fikirlerini aktararak katkıda bulundular.

Süleymanpaşa'da Turizmin geleceği masaya yatırıldı

Toplantı sonucunda, geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan bağ rotasının canlandırılması, giderek bir üniversite kenti olan Süleymanpaşa'da öğrencilere yönelik adımların atılması ve bu alanda projeler geliştirilmesi, toplamda 130 kilometreyi bulan kıyı şeridinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması, yelken, yamaç paraşütü gibi spor turizmini tetikleyecek yaklaşımların benimsenmesi, köklü bir tarihe sahip olan kentin bu özelliğinin turistik açıdan değerlendirilmesi gibi birçok geleceği dönük karara imza atıldı. Önümüzdeki günlerde daha detaylı toplantıların yapılarak Süleymanpaşa'da turizm sektörünün gelecek projeksiyonu'nun belirleneceği belirtildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Şehir Plancısı Faruk Göksu'nun yanı sıra toplantıya katılarak katkı veren isimlerden bazıları şöyle:

"Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Ersöz, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Önder Öztü, Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Oflaz, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Neşe Atik, NKÜ Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri Hamide Salha ve Murat Öz, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Trakya ABİGEM Uzmanı Aslı Sabuncu Adalı, Otelciler Pansiyoncular Tanıtma ve Kumbağ Güzelleştirme Derneği Başkanı İlker Bostancı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Trakya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Çebi, Ramada Tekirdağ Genel Müdürü Volkan Kuş ve Satış Müdürü Can Pekbaş, Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarından Yetkin Özer, Umurbey Şarapçılık firması sahibi Umur Arıner, Barbare Şarapçılık firması sahibi Erman Eren, Barel Şarapçılık sahibi Barkın Akın ve Trakya Extrem Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Sadri Özel."

(HLD-BA-Y)



19.08.2017 09:36:42 TSI

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