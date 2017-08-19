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Efeler'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:44
Efeler'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Efeler'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 242 kök kenevir bitkisiyle 20 gram esrar ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler asayiş timlerince "Uyuşturucu Madde ile Mücadele" eylem planı kapsamında Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesinde yaşayan A.S'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile A.S'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada bahçesine ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 210 santimetre arasında değişen 242 kök kenevir ile 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli A.S. adli makamların talimatı ile ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri ile kubar esrar maddesi İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.
(MB-Y)

19.08.2017 09:46:47 TSI
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