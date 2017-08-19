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Vali Çiftçi, Vize'de incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Vize ilçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Vize İlçesini ziyaret ederek, İlçe Kaymakamı Soner Zeybek'ten ilçe hakkındaki çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra Vali Çiftçi, Vize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Sedat Balkı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Çiftçi, Vize İlçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşları da görüşerek, kendileri ile sohbet etti, hayırlı işler diledi.

Aksoylar Mobilya ve Çiftçiler Gıda üretim tesislerinde de incelemede bulunan Vali Orhan Çiftçi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, ilçeye yaptıkları yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



19.08.2017 09:53:58 TSI

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