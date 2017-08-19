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Büyükşehir'in depremle ilgili çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - 17 Ağustos 1999'da deprem deneyimini yaşayan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli çalışma ve projelerle büyük aşama kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda gerçekleştirdiği projeler arasında Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme projesi, Deprem Eğitim ve Sismolojik İzleme Merkezi, çeşitli deprem eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, Sanal Gerçeklik Deprem Müzesi Projesi ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı gibi birçok proje yer alıyor.

TÜBİTAK-MAM işbirliği ile hayata geçirilen projeyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki deprem risk ve tehlikeleri, olası İstanbul depremi ve bölgemizi etkileyecek depremlerin etki alanı belirlendi. Kocaeli İli Deprem Tehlike Risk Haritası hazırlandı. Bu çalışmalar, Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi (KAFKOM) ve Kocaeli'de yapılacak doğal afet çalışmalarına zemin oluşturdu. Bu çalışma kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı Zemin Veri Bilgi Bankası kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında imar planlarına yönelik zemin araştırmaları yapıldı. Zeminin yerleşime uygunluğu ölçülüp, imar planlarına altlık olmak üzere jeolojik, jeofizik, jeoteknik harita oluşturma çalışmaları tamamlandı. TÜBİTAK projesi kapsamında hazırlanan Kocaeli İli Deprem Tehlike ve Risk Haritası dikkate alınarak planlamalar yapılıyor.

Sekapark'ta kurulan Deprem Eğitim ve Sismolojik İzleme Merkezi, Sismolojik İzleme ve Deprem Simülasyon Merkezi olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor. Sismolojik İzleme Merkezi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte işletiliyor. Deprem İzleme Merkezi'nde kurulan büyük ekranlar ve kullanılan uluslararası gelişmiş yazılım programları vasıtasıyla ulusal deprem aktivitesi izlenmektedir. Aynı zamanda Kocaeli'deki en küçük deprem hareketleri dahi takip edilerek, depremlerin yerleşim alanlarına etkisini, Kocaeli'nin deprem tehlike ve riskini belirleyecek şekilde gerekli ölçüm teknikleri ve cihazları merkez bünyesinde barındırılıyor. Bu merkez aynı zamanda Kocaeli için Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi olarak da çalışması planlandı. Kocaeli'yi etkileyecek olası depremlerde hasarın büyük olduğu yerler anında belirlenerek, acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin yönlenmesi bu merkez sayesinde sağlanacak. Kocaeli'de hasar yaratacak depremler merkez tarafından üretilen SMS'lerle ilgili kurumlarla birlikte anında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler bilgilendirilecek. Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi ile ilgili proje çalışmaları, Gebze Teknik Üniversitesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile yürütülüyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Kocaeli'nin farklı zeminlerine 30 adet ivmeölçer cihazı yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Sanayi Odası ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde ilk etapta oda üyesi TÜPRAŞ, TOSB ve KOSBAŞ olmak üzere sanayi kuruluşları da deprem izleme ağına alındı. Kocaeli'deki toplamda 30 olan ivmeölçer cihaz sayısının 41'e çıkarılması hedefleniyor. Deprem İzleme Merkezi ile Ulusal Sismik Ağa bölgesel bazda bağlanılarak bölgedeki depremler, potansiyel alanlardaki hareketler merkezi bir sistemden takip ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ana sayfada bulunan linkle vatandaşlar istediği bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırlarında yaşayanların internet sitesi sayesinde oturduğu ev ve sokağa kadar kendi sokağının veya evinin zemin ve depremsellik verilerine daha küçük ölçeklerde erişip bilgi edinebiliyor.

2012 yılında kurulan Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı sismolojik izleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerle birlikte merkezde bulunan simülasyon cihazında deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak öğretiliyor. Deprem simülasyon cihazı 10 farklı gerçek deprem deneyimi yaşatabiliyor. Merkezde öğrencilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, askerlere ve kamu ile özel sektör çalışanlarına yönelik deprem eğitim çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, EDOK Komutanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile eğitim protokolleri yapıldı. İlköğretim öğrencilerine de deprem esnasında yapılması gerekenleri anlatmak amacıyla "Kıpırdayan Dünya" adlı tiyatro oyunu hazırlandı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanıp sahnelenen oyun, 45 okulun 20 bin öğrencisi tarafından izlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ile Türkiye Beyaz Ay Derneği ve C Planı Akademi ortaklaşa eğitim programı düzenledi. Düzenlenen programlar ile görme, işitme, hafif zihinsel engelli özel eğitim alan 502 öğrenciye deprem eğitimi verildi.

Dünya Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Birliği tarafından Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Kentsel Yenilenme Yarışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Çok Geç Olmadan Önce Depremle Yaşamaya Alışmak" isimli Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi Projesi ile katıldı. Dünyadan 255 şehrin katıldığı yarışmada bu şehirlere ait 153 proje incelenmeye değer görüldü. Büyükşehir Belediyesi adına başvurulan proje, kendi dalında 255 proje içinden birinci seçilerek 20 bin dolar ödüle layık görüldü.

Kocaeli'de sel ve deprem afetlerinden dolayı meydana gelebilecek heyelan tehlikelerini önlemek amacıyla MTA Genel Müdürlüğünden Kocaeli heyelan bölgelerine ilişkin sayısal veriler alınarak Kocaeli için heyelan haritası hazırlandı. Heyelan Bölgeleri Haritası, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerine bilgilendirmek ve gerekli önlem çalışmaları yapılması amacıyla gönderildi. Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar ile gerekli önlemlerin kısa sürede alınması sağlanıyor.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 09:59:54 TSI

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