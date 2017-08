YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gülenç: "İlçenin her köşesine hizmet götürüyoruz"

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, yeni park alanlarını ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Esentepe ve Tekel mahallelerine yapılan iki parkı inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini belirten Başkan Gülenç, "Başladığımız işlerin bir an evvel hizmete sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. İlçenin dört bir tarafında hem kamuya ait yatırımlar hem de belediyemizin yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bizler de bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için planlamalar yapıyoruz. Bismil'in çeşitli mahallelerinde, vatandaşlarımızın hem keyifle oturabilecekleri hem de oyun ve spor alanından yararlanabilecekleri çok güzel 5 adet park kazandırdık" dedi.



"Kültür merkezi yapılacak"

Bismil Belediyesi olarak özellikle yeşil alanlara yönelik gerçekleştirdikleri birçok projenin olduğunu anlatan Gülenç, "Onlardan biri de Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski ilçe otogarı ve tren yolu boyunca park ve kültür merkezi çalışmasını hayata geçiriyoruz. Burada inşa ettiğimiz park ve kültür merkezinde spor ve kültürel aktiviteler yaparak, kurslar ve dersler alarak önemli faaliyetlerde bulanacaklar. Şehrin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz ve ona göre çalışıyoruz. Ürettiğimiz her proje vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve daha güzel bir Bismil içindir" diye konuştu.

19.08.2017 10:04:57 TSI

