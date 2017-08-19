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Sokaktaki hayvanlar bakımeviyle hayata dönüyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarının karışlaştığı kazalar ve hastalıklara karşı 7/24 tedavilerini yapıyor.

Sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşabilmesi için uyuz tedavisinden kuduz aşısına, iç dış parazit ilaçlamasından antibiyotik tedavisine kadar birçok konuda tedavi yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, ayrıca ameliyathanesi, müşahede odaları ve çeşitli hastalıklara karşı bağımsız odaları ile hizmet veriyor.

Kısırlaştırma ve küpeleme işleminin de yapıldığı geçici bakım evinde kısırlaştırılan erkek kedi ve köpekler 5 dişi kedi ve köpekler ise 7 gün barınakta misafir edilirken sonrasında yasa gereği alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

Sağlıklarına kavuşan ya da yeni doğan sokak hayvanlarının sahiplendirme işlemlerinin de yapıldığı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hayvan sahiplenmek isteyen Süleymanpaşalılar için hafta içi Salı ve Perşembe günleri kapılarını açık tutuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi ile ulaşabilen sokak hayvanları acil müdahale ekibi, ilçe sınırları içinde şehrin herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını tedavi etmek için vatandaşlardan gelecek ihbar telefonunu bekliyor.

(HLD-MEF-Y)



19.08.2017 10:11:36 TSI

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