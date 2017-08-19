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Ilıcalı, Ziraat Odası Başkanlarını Bakan Fakıbaba ile buluşturdu



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Ziraat Odası Başkanları, muhtarlar ve çiftçilerden oluşan kalabalık bir heyet ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Tarım ve Hayvancılık adına önemli konuların altının çizildiği toplantıda Erzurum için ciddi projeler masaya yatırıldı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 20 Ziraat Odası Başkanı, muhtarlar ve çiftçilerden oluşan kalabalık bir heyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Erzurum Ziraat Odası Başkanları, Erzurum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve muhtarların katılımı ile gerçekleşen toplantıda Erzurum'un tarım ve hayvancılık açısından geleceğine dikkat çekildi.

Bakan Fakıbaba Erzurum Heyetini Tebrik Etti

Bakanlar Kurulu çalışmalarından dolayı yaşanan gecikme nedeniyle Bakan Yardımcısı Daniş ve Müsteşar Yardımcısı Tunç eşliğinde başlayan toplantı, ilerleyen saatlerde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın teşrifleri ile uzun süre devam etti. Milletvekili Ilıcalı Erzurum Ziraat Odası Başkanları'nın yaptıkları titiz çalışma ve analizler için oda başkanlarına memnuniyetini dile getirerek "Toplantıya eksiksiz bir şekilde katılım sağlandığını görüyorum, ayrıca buradaki Başkanlarım talep ve ihtiyaçlarını, Erzurum'a yatırım için gerekli çalışmaları o kadar dikkatle ve özenle hazırlamışlar ki, burada Sayın Bakanımın huzurunda her birine teşekkür ediyorum.'' dedi. Bakan Fakıbaba'da bilinçli ve hassasiyet dolu çalışmalarından dolayı heyete tebriklerini iletti.

Erzurum'da O iller Arasında Yer Aldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile Milletvekili Ilıcalı'nın eskiye dayanan dostluğu ile samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Erzurum için ciddi yatırımlar, tarım ve hayvancılık üzerine projeler değerlendirildi. Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman'ın önceki dönemde Erzurum'a yem fabrikası sözünün verildiğini hatırlatması üzerine Bakan Yardımcısı Daniş, bu konuda bir değişiklik olmadığını, yeni dönemde de bu sözün geçerli olacağını belirtti. Ayrıca Erzurum'un Tarım Kredi Yatırım Projeleri kapsamında değerlendirilecek iller arasında olduğu müjdesi de toplantıda öne çıkan başlıklardan oldu.

"Erzurum'daki Potansiyeli Değerlendirmek İçin Çalışacağız"

Hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmaların hız kazanacağına vurgu yapılan toplantıda ithal hayvan konusuda gündeme geldi. Yapılan çalışmalarla birlikte önümüzdeki yıllarda hayvan ithalatının azaltılarak tamamen ortadan kaldırılacağı ifade edildi. Akciğer aşısı üzerinde de hassasiyetle duran Bakan Fakıbaba "Amacımız Ülkemizdeki tarım ve hayvancılığı en ileri seviyeye taşımak, bu konuda Erzurum'un potansiyeli çok yüksek, bu potansiyeli değerlendirmek için çalışacağız. Sadece büyükbaş değil, küçükbaş hayvanlar içinde çalışmalar yapıyoruz. Ağıl ve ahır modernizesi ile yerli hayvanı arttırmak adına bu alanda yasal düzenlemelerle elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca tarımda özellikle kadınlarımızın aktif rol alması için çalışacağız." dedi. Milletvekili olmanın temelinde halkın arz ve taleplerini gerekli kurumlara iletmenin yattığını belirten Bakan Fakıbaba "Vekillik halkın talebini devlete iletmektir. Bu konuda da en hassas, en gayretli vekillerimizden biri kesinlikle Mustafa Bey'dir." şeklinde konuştu.

Alınan Raporla Kesime Onay Verilecek

Ziraat Odası Başkanlarının; Bölgemize özel hububat desteklerinin arttırılarak teşvik edilmesi, buzağı desteklemelerinin herhangi bir buzağı ayrımı yapılmadan arttırılarak devam etmesi, Organik tarım desteğinin arttırılması ve bölgenin organik tarıma teşvik edilmesi gibi taleplerinin yer aldığı listede, Kurban Bayramı öncesi gündemde geniş yer tutan bir talep dikkat çekti. Damızlık vasfı olan hayvanların kesimiyle ilgili açıklama bekleyen çiftçiye Bakan Fakıbaba "Kurban yasağı çok eskiden beri varolan bir yasak, veterinerden dişilik vasfının kaybolduguna dair rapor alındıgı takdirde kesimi gercekleştirebilirsiniz." diye cevap verdi. Önümüzdeki günlerde Büyükbaş hayvandan ziyade küçükbaş hayvan için önemli destek çalışmalarının yapılacağına dair açıklamada bulunan Fakıbaba, daha verimli tohum elde edebilmek adına çalışmaların sürdürüldüğünü kalitesiz tohumlara ise denetlemenin geldiğini söyleyerek çiftçinin yüzünü güldürecek haberleri ard arda sıraladı.

Gerçekleştirilen toplantı sonucunda , heyet adına söz alan Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman "Bize her konuda desteğini, ilgi ve alakasını esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ilıcalı'ya minnetlerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erzurum'un derdini kendine dert edinen Sayın Vekilimizden Allah razı olsun.'' diye belirtti.

(ERZ-AT-Y)



19.08.2017 10:14:09 TSI

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