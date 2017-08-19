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Erçek'te yaz kursların büyük ilgi



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VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi organizasyonunda çeşitlilik olarak çok geniş bir yelpazeye hitap eden spor, sanat ve mesleki eğitim kursları devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda, gerek yaş grupları, gerekse çeşitlilik olarak çok geniş bir yelpazeye hitap eden, spor, sanat ve mesleki eğitim kursları devam ediyor. Vatandaşların yaz aylarını daha verimli, daha keyifli geçirebilmesi amacıyla düzenlenen ve toplam 8 merkezde 32 branşta bin 100 kursiyerin bulunuyor. Erçek Yaşam Merkezi'ndeki yaz kurslarında fitness, masa tenisi, resim, el sanatları, diksiyon, çocuk gelişimi, bilgisayar, müzik branşlarında faaliyet gösteren merkezde 250 kursiyer eğitim görüyor. Belediyenin vatandaşlara yönelik açtığı kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlediği kurslar yaz sonuna kadar devam edecek.

(ŞAK-Y)



19.08.2017 10:21:49 TSI

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