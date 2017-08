YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da büyük buluşma

ERZURUM (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından bu sene altıncısı düzenlenen Spor Toto Doğu Ligi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı tesislerinde başladı.

Bu sene altıncısı düzenlenen Spor Toto Doğu Ligi, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. 18-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı tesislerinde gerçekleşen organizasyonda 18 ilden 400'e yakın sporcu korta çıkıyor. Altı yıl içerisinde katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 270'e varan bir artış gösteren Spor Toto Doğu Ligi'nde bu yıl takım müsabakalarının yanında ferdi müsabakalar de yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen Spor Toto Doğu Ligi büyük ilgi gören bir açılış törenine sahne oldu. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci ve Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şampiyonada mücadele eden sporcular, görev yapan antrenörler ve hakemler katıldı.

DURMUŞ: AMACIMIZ, HEDEFİMİZ GENÇLİĞİMİZDİR

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sporcuların raket salladığı Spor Toto Doğu Ligi'nin açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüzün çizdiği yol haritası doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her noktasında, her köşesinde tenisin oynanabileceği inancı ve hayaliyle yola çıktık ve bugün de bu güzel organizasyonun açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Başkan Cengiz Durmuş, Spor Toto Doğu Ligi'nin her geçen yıl artan bir ilgiyle karşılaştığını vurgulayarak, "İlkelerimiz doğrultusunda tenisin her yerde herkes tarafından her zaman oynanabileceği inancını içimizde hissederek 2012 yılında Ağrı'da Doğu Ligi'ni başlattık. Az sayıda katılım ile başladığımız organizasyonda sporcu sayısını geride bıraktığımız altı yılda yaklaşık üç kat artırdık. Ağrı'da başladığımız inancı Batman'da, Mardin'de sürdürdük ve bugün de Erzurum'da artırarak devam ettiriyoruz. Amacımız, hedefimiz gençliğimizdir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak her zaman bu uğurda çocuklarımızın dünyanın en iyileri arasında yer alabilmesi hedefi ve arzusuyla elimizdeki filama ile birlikte sonuna kadar koşturacağız. İnandığımız, var olduğumuz sürece sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

SEKMEN: ERZURUM'DA TENİSİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SUNACAK

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'u bir spor kenti yapma hedefiyle yola çıktıklarını, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok spor branşını kapsayan 60'ın üzerinde organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bir şehirde spor kültürünün gelişmesi demek, o şehrin kültürünün de gelişmesi demektir. Bizler Erzurum'un spor kültürünün gelişmesi ve sporda marka bir kent olması için göreve başladığımız andan itibaren yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası 60'ın üzerinde organizasyon gerçekleştirdik ve Erzurum'un adını gerek ülkemizde gerekse de dünyada duyurmaya gayret ettik" sözlerini sarf etti.

Spor Toto Doğu Ligi'nin Erzurum'da tenisin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Mehmet Sekmen, "Erzurum Valiliğimiz önderliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile beraber şehrimizde önemli spor organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bugün de sizlerin katılımıyla Spor Toto Doğu Ligi'nin açılışını yapıyoruz. 18-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek tüm katılımcılara ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu yıl altıncısı yapılan ve her geçen gün yükselen bir ivme kaydeden Doğu Ligi, tenis sporunun ilimizde daha yaygın bir hale gelmesine ve bu alanda alınacak nice büyük başarılara vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

