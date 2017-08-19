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Bayram tatili beklentileri arttırdı



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Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak belirlenmesiyle tatil planı yapan vatandaşlar tur organizasyonları ve seyahat acentelerinin yolunu tuttu. Tatilin uzamasının beklentilerini de arttırdığını kaydeden seyahat acenteleri, yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak belirlenmesinin ardından tatil planı yapan vatandaşlar tur organizasyonları ve seyahat acentelerinin yolunu tuttu. Tatil süresinin uzamasının isabetli bir karar olduğunu ve bölge turizmine katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade eden seyahat acenteleri, bayram tatilinin uzamasının beklentilerini de arttırdığını ve yoğunluğun yaşandığını ifade etti.



"Acenteler memnun"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, alınan kararın Diyarbakır ve Türkiye turizmine çok katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti. Kararın meyvesini almaya başladıklarını ve insanların tatil programları yapmaya başladıklarını belirten Akyıl, "Diyarbakır'a ciddi bir talep oluştu. Şuanda biz çok memnunuz, acentelerimiz de çok memnun. Fakat gerek uçak sayılarının düşük olması gerek fiyatların yüksek olmasından dolayı batıdan gelecek birçok insan fiyatlardan dolayı havayoluyla gelişlerini iptal ediyorlar. Bizim bölgemiz için her ne kadar 10 günlük tatil olumlu olsa dahi uçak sayılarının düşük olması ve fiyatların yüksek olmasının sıkıntısı yaşamaktayız. Uçakların doluluk oranı yüzde 90 civarında. Bayram dolayısıyla yine yüzde 90 civarında olacak ama daha 15-20 gün olmasına rağmen fiyatlar çok yüksek. Uçak sayıları çok düşük. Uçak firmaları uçakların dolu olacağını biliyorlar ondan dolayı genelde o fiyatların altına da düşmek istemiyorlar. Gelecek turistler için ciddi bir sorun bu fiyat politikası" dedi.



"Acentelere, otellere, esnafa katkı sağlayacak"

Son günlerde alınan karardan sonra ciddi bir talep oluştuğunu dile getiren Akyıl, şunları kaydetti:

"Olumlu yönde etkiledi çünkü Diyarbakır'a gelen turist kadar Diyarbakır'dan turistik faaliyet yapmak bir sürü insan var. Buradan giden insanlar da program yapmaya başladılar. Birkaç gündür alınan karardan sonra ciddi bir talep oluştu. Biz burada ciddi bir otel satışı yapıyoruz. Tabi bütün acentelerimiz bundan etkilendiler. Bu sadece acenteleri değil gelecek insanların burada otellere sağlayacağı katkı, esnaflara sağlayacağı katkı da çok iyi olacak. Biz halen uçak sayılarının düşüklüğünün sıkıntısını yaşıyoruz. Biz ivedi bir şekilde uçuşların arttırılmasını istiyoruz. Özellikle Atatürk Havalimanına uçuş sayılarının düşüklüğü bizi ciddi bir şekilde rahatsız etmekte."



"Ekstra turlar başlattık"

Turizm acentesi sahibi Doğan Şan, kendileri açısından 10 günün çok iyi bir rakam olduğunu ve beklentilerinin karşılandığını belirtti. Şan, "Turlarımızı daha önceden kısa tutarken buna istinaden hemen ekstra turlara başladık. Eklemeler yaptık ve turlarımızı en az 5 geceye çıkardık. Çünkü biz kültür turları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra bizden otel isteyen misafirlerimiz için de çok iyi oldu. 2-3 gece beklentisi olanlar bunu 6 geceye kadar çıkardı. Bizim açımızdan çok iyi bir avantaj oldu. Kesinlikle talep arttı. İyi derecede karşılığını almış oluyoruz aslında. Son 24 saate baktığımızda aldığımız kategori açısından iyi oldu aslında. Uçuşların doluluk oranı aslında yılbaşından beri bu şekilde çünkü uçuş sayıları düştü. Daha önceden 15'in üzerinde İstanbul uçuşu gerçekleşiyordu ancak ekonomik kriz dolayısıyla dolar ve avronun çok fazla rağbet görmesi ve yükselmesinden dolayı uçuş sayısı hem azaldı hem de bilet fiyatları çok yüksek. Bundan insanlarımız biraz mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

(EEI-MP-Y)



19.08.2017 10:38:02 TSI

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