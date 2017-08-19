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Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica:

- "Göztepe karşısında da aynı sistemle oynayacağız"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor, ligin 2. haftasında sahasında ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Göztepe karşısında da aynı sistemle oynayacağız" dedi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketi yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, antrenmanı düz koşu ile bitirdi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Galatasaray maçında agresif oynamadık. Futbolcular herhalde geçen seneki maçın etkisinde kalmışlar, bir rahatlık vardı. Galatasaray bizim maça kadar hem hazırlık maçlarında hem de UEFA maçında bir şey gösteremediler. İyi futbolcular transfer etmişler. Onların işlerini de biz kolaylaştırdık. Çünkü gerçekten mücadele eden bir takım yoktu. Galatasaray karşısında sergilediğimiz oyunu Göztepe maçında da sergilersek bu maçı da kaybedebiliriz. Futbolda sahada yüzde 100'den fazlasını verilmesi gerektiğini anlarsak kazanırız, anlamazsak sonuç aynı olabilir" ifadelerini kullandı.

Kadrolarında kaliteli futbolcuların bulunduğunu kaydeden teknik adam Sumudica, "Bizimde kaliteli oyuncularımız var. Sistem hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü herkes Sumudica'nın peşine düşmüş. Galatasaray maçını kaybetmemizin sistemle bir alakası yoktu. Yine 3 defansla oynayacağım. Eğer Göztepe maçını kazanırsak herkes Sumudica'nın bir kral olduğunu söyleyecek. Sistemi elimdeki oyunculara göre seçtim. Elimdeki futbolcularda bu sisteme uygundu, bende denedim. Bu takımın geçen sene kaç gol yediğinden haberiniz vardır" diye konuştu.

(AG-SK)



19.08.2017 10:39:45 TSI

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