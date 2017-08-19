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Emet Örencik köyünde 'Tarla Günü'



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesi Örencik köyünde, Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Yayımı" projesi kapsamında 'Tarla Günü' düzenlendi.

Tarla Gününe İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Kurt, Emet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Işık, Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve çiftçiler katıldı.

Tarla Gününde Emet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce geçtiğimiz Ekim ayında kurulan deneme parsellerinde Enstitü tarafından geliştirilen sulanan çeşit Buğdaylardan olan Harmankaya, Yunus ve Atay 85 çeşitlerinin özellikleri, tarımı ve kalite özelliklerinin çiftçilere tanıtımı yapıldı.

Yapılan hasat sonucunda Harmankaya çeşidinden 600 kilogram, Yunus çeşidinden 660 kilogram ve Atay 85 çeşidinden 570 kilogram verim alındığı bildirildi.(EFE)



19.08.2017 10:40:09 TSI

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