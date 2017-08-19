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Kocaeli'nin Gürültü Eylem Planı hazırlanacak



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları'nın ardından Gürültü Eylem Planları için ilk önemli adım atılıyor.

Gürültü kirliliği günümüzde, yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Özellikle Kocaeli gibi hızlı büyüyen şehirlerde elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek insanlarımızın huzurlu şekilde yaşayabilecekleri mekanlar azalıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gürültüden uzak, sessiz ve sakin, sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacı ile projeler gerçekleştiriyor.

Kocaeli genelinde trafik, demiryolu, liman ve endüstri dahil olmak üzere Stratejik Gürültü Haritaları, 2015 yılı Aralık ayı itibari ile hazırlanmıştı. Elde edilen tüm gürültü kaynakları için gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerini içeren haritalar kapsamında Gürültü Eylem Planları hazırlanması için yapılacak toplantı da önemli adımlar atılacak. 21 Ağustos Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak toplantıda eylem planlarının içeriği, yöntemleri ve hazırlanan başlangıç raporu sunulacak ve sürece destek verecek olan paydaş kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri alınacak.

Çalışmalar kapsamında Kocaeli için gürültü yönetim alanları ve sıcak noktalar belirlenecek. Bu alanlarda, gürültü düzeyinin düşürülmesi de dahil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunları ve etkileriyle baş etmek için teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımlar tespit edilecek. Daha sonra diğer kurumlar ile gerçekleştirilecek istişare sonrasında yılsonuna kadar "Kocaeli Gürültü Eylem Planı" hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 10:40:46 TSI

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