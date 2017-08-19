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Gediz Uluoymak 1 Eylülspor-İzmirspor 'kardeş takım' oldu



(Fotoğraflı)



Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz-Emet 1. Amatör Grup'ta mücadele eden Gediz Uluoymak 1 Eylülspor ile İzmirspor arasında kardeş takım anlaşması yapıldı.

Gediz-Emet 1 Amatör kümenin başarılı kulüplerinden Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü ile İzmir'in köklü ve güzide kulübü olan İzmirspor ile sportif işbirliği anlaşması gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk altyapı sistemini kuran takım olmasıyla bilinen ve Türk futbolunun simgesi Metin Oktay ve daha nicesi gibi ünlü futbolcuları yetiştiren İzmirspor ile yapılan anlaşma çerçevesinde iki kulüp arasında kardeş kulüp, antrenör ve oyuncu değişimi, fikir alışverişi, takım kampları ve çeşitli organizasyonlar gibi konularda anlaşmaya varıldı.

Gediz Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, Asbaşkan Mustafa Mert Özalp ile birlikte İzmir'de kardeş kulüp oldukları İzmirspor'un yöneticileri ile bir araya geldiler.

Burada yapılan toplantıda başta Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü oyuncuları ve tüm Gediz takımları olmak üzere futbolcu değişim ve altyapı değişim anlaşması imzalandı.

Gediz 1 Eylül Uluoymakspor kulübü ile kardeş takım anlaşması yapmaktan mutlu olduğu dile getiren İzmirspor Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan, "Gediz Uluoymak Bir Eylülspor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk'e Asbaşkanı Mustafa Mert Özalp'e ve değerli yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah beraber önümüzdeki günlerde Gediz'i ziyaret edeceğiz. İlçenizi yakından görme şansını yakalayacağız. Takımlar arası yaptığımız anlaşma inşallah hayırlı ve başarılı olur' dedi

Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk ise, "Gediz Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü olarak İzmir'e ziyaretlerimizde göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok değerli başkanım ve İzmirspor camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız Gedizli gençlerimizin önünü açmak, Gediz futbolunu geliştirmek ve Gedizli futbolcularımızın İzmirspor ve İzmir takımlarında ve İzmirspor oyuncularının da ilçemiz takımlarında oynama fırsatını sağlamaktır" dedi.

Diğer yandan iki takımın 27 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te Gediz Şehir Stadında kardeşlik müsabakası gerçekleştireceklerini belirten Ertürk, "Tüm Gedizlileri bu maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.(RB-EFE)



19.08.2017 10:45:08 TSI

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