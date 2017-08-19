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Heidi Kocaeli'de çocuklarla buluştu



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Fuarında 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğlencede 'Heidi' ile buluştular.

Alp dağlarında en yakın arkadaşıyla maceradan maceraya koşan çizgi film karakteri Heidi, bu kez Kocaeli'de yaşayan çocuklarla buluştu. Kocaeli Fuarı'nda düzenlenen eğlencede sahneye çıkan Heidi, çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Kocaeli Fuarı'ndaki müzikali takip eden çocuklar aileleri ile güzel bir akşam geçirme fırsatı buldu. Binlerce Kocaelilinin katıldığı gösteri çocuklar tarafından beğeni ile izlendi.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 10:46:30 TSI

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