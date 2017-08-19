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Selendi'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:45
Selendi'de sorunlar yerinde tespit ediliyor
Selendi'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Selendi Kaymakam vekili Osman Güven muhtarlar ve daire müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunup halk buluşması kapsamında Halılar Mahallesine giderek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Selendi Kaymakam vekili Osman Güven ilçenin sorunlarının çözümü için hem halk buluşmaları düzenliyor hem de muhtar ve daire müdürlerini bir araya getirerek sorunların daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Muhtarlarla buluştu
Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Selendi Belediye Kültür Salonunda ilçenin sorunları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak üzere muhtarlar ve kurum müdürleri ile bir araya geldi.
Kaymakam Güven, konuşmasında toplantının amacının aracısız bir şekilde sorunların karşılıklı dile getirilip, bu sorunlara ortak bir çözüm yolunun bulunabilmesi olduğunu söyledi.
Toplantıda muhtarlara ve kamu kurum ve kuruluşları müdürlerine de söz veren Kaymakam Güven, talep ve önerilerini dinleyerek ilgili bölümlere konuyu ileterek çözümü konusunda notlar alarak talimat verdi. Yapılan toplantıda merkez ve kırsal mahallelerin sorunları hakkında muhtarlar ihtiyaç ve sorunlarını dile getirirken, sorunlar için çözüm yolları hakkında kurum müdürleriyle karşılıklı olarak istişare yapıldı.
Muhtarlar ise Kaymakam Osman Güven'e teşekkür ederek, bu tarz toplantıların verimli olduğunu ve belli aralıklarla tekrar edilmesini istediklerini belirtti.

Halılar Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Selendi Kaymakam vekili Osman Güven, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini ilk ağızdan öğrenmek için Selendi Halılar Mahallesinde de halk günü etkinliği düzenledi.
Halılar Mahallesi muhtarı Nurullah Utangan ve Halılar Mahallesi vatandaşları tarafından sıcak ilgi ve alakayla karşılanan Kaymakam Güven, vatandaşlarla yakından ilgilenerek dertlerini dinledi. Halk günü programı İlçe Vaizi Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, Halılar Cami İmam Hatibi İsmail Çelik tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Güven vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.
Kaymakam Güven, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelerek onların istek, talep ve önerilerini kendilerinden dinleyerek en uygun çözümleri bulacağımızı düşünüyorum. Burada sizinle hem hasbihal ederken bir yandan da sorunlarınızı dinleme ve burada bulunan kurum müdürleriyle çözüm arayışında olacağız. Kısa vadede çözülebilecek problemler varsa kurum müdürlerimizle hemen müdahale edip çözme, uzun vadede çözülebilecek problemler varsa da not alıp, bir ortak akılla hareket ederek çözüm arayışında olma yolunda bu toplantıları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.
Halk günü ziyaretine Kaymakam Osman Güven'in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akcakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak, İlçe Sağlık Gurup Başkanı Dr. Meryem Kartal, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
(AÇ-SC)

19.08.2017 10:47:46 TSI
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