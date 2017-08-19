ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simav'da Japon eriği sevinci

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:46
Simav'da Japon eriği sevinci
Simav'da Japon eriği sevinci
- Simav'ın Aksaz, Hisarbey ve Yağıllar kölerindeki 300 dekar bahçede, 300 ton Japon eriği hasadı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, İl Özel İdaresi, Simav Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından, 7 yıl önce başlatılan Japon eriği yetiştirme projesinden olumlu sonuçlar alınıyor. Bu yıl Simav'a bağlı Aksaz, Hisarbey ve Yağıllar köylerinde 300 ton civarında Japon eriği hasadı yapılarak, 1 milyon lira kazanç sağlandı.
Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Japon eriğinin, Simav'ın meyve üretimine önemli katısı olduğunu belirtti. Tokdemir " İlçemizde hasadı yapılan Japon eriği, üreticinin ayağına kadar gelen toptancılar tarafından kilosu 1 lira 50 kuruştan peşin olarak satın alınıyor. Balıkesir, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere, Marmara bölgesinin bir çok pazarında yerini alan Simav'ın Japon eriği, üreticimizin yüzünü güldürdü" dedi.
Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Simav'daki Japon eriği yetiştiricilerinin sevincine ortak olduklarını ifade etti. Erik bahçelerinde incelemelerde bulunan Gümüş " Bölgeye uyum sağlayan Japon eriği için, ürecilere destek verilecek" dedi. (MEİ-EFE)

19.08.2017 10:49:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Emet'te 3 gölete 8 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı
YEREL

EMET'TE 3 GÖLETE 8 BİN YAVRU AYNALI SAZAN BALIĞI BIRAKILDI
Hisarcık Belediyesinden sünnet çocuklarına bisiklet
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNDEN SÜNNET ÇOCUKLARINA BİSİKLET
Aslanapa'da kekik ve çörek otu üretimi yaygınlaşıyor
YEREL

ASLANAPA'DA KEKİK VE ÇÖREK OTU ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR
Gediz Uluoymak 1 Eylülspor-İzmirspor 'kardeş takım' oldu
YEREL

GEDİZ ULUOYMAK 1 EYLÜLSPOR-İZMİRSPOR 'KARDEŞ TAKIM' OLDU
Emet Örencik köyünde 'Tarla Günü'
YEREL

EMET ÖRENCİK KÖYÜNDE 'TARLA GÜNÜ'
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine hayran kaldılar
YEREL

KÜTAHYA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE HAYRAN KALDILAR
Mustafa Şükrü Nazlı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya'ya 15 yılda 738 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi
YEREL

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, KÜTAHYA'YA 15 YILDA 738 MİLYON TL'LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ
Bahçeli'ye kalem işi pano
YEREL

BAHÇELİ'YE KALEM İŞİ PANO
Gediz'de canlı hayvan pazarı hizmet vermeye başladı
YEREL

GEDİZ'DE CANLI HAYVAN PAZARI HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Kütahya MHP'den, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
YEREL

KÜTAHYA MHP'DEN, GENEL BAŞKAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET
Başkan Ferit Karabulut: Provokatörlere fırsat vermeyelim
YEREL

BAŞKAN FERİT KARABULUT: PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERMEYELİM
Şaphane'de çapa motoru devrildi: 3 yaralı
YEREL

ŞAPHANE'DE ÇAPA MOTORU DEVRİLDİ: 3 YARALI
Hisarcık Belediyesinden milli sporcuya destek
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNDEN MİLLİ SPORCUYA DESTEK
Simav'ın hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

SİMAV'IN HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Hisarcık Belediyesi istişare toplantısı düzenledi
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Simav'da göletlere 27 bin yavru balık bırakıldı
YEREL

SİMAV'DA GÖLETLERE 27 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI
Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de
YEREL

MİLLETVEKİLİ MUSTA ŞÜKRÜ NAZLI ŞAPHANE'DE
Şaphane'de Yaz Kur'an Kursu sona erdi
YEREL

ŞAPHANE'DE YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ
Şiddetli yağış Altıntaş'ın köylerinde etkili oldu
YEREL

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALTINTAŞ'IN KÖYLERİNDE ETKİLİ OLDU
Yeşil bir Aslanapa için 499 bin fidan
YEREL

YEŞİL BİR ASLANAPA İÇİN 499 BİN FİDAN