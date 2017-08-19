YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aslanapa'da kekik ve çörek otu üretimi yaygınlaşıyor

Aslanapa'da kekik ve çörek otu üretimi yaygınlaşıyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde buğday ve arpadan sonra kekik ve çörek otu üretimininde yaygınlaştığı açıklandı.

Verimli topraklarıya kaliteli buğday ve arpanın üretildiği Aslanapa ilçesinde son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yer alan kekik ve çörek otu üretiminin yaygınlaştığı ve bölgede buğday ve arpadan sonra en yüksek geliri getiren ürünler olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aslanapa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık, ''Bölgede son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yer alan kekik ve çörek otu ekimi devletimizin verdiği desteklerle çoğaldı. Hasadı yapılan kekik ve çörek otu ürünlerimiz çeşitli illerden gelen tüccarlarımız tarafından alınıyor. Çiftçilerimiz buğday ve arpaya alternatif olarak ürettikleri bu ürünlerden gelir edebiliyor. Amacımız bu ürünlerin üretimini Aslanapa ve çevresinde dahada yaygınlaştırmak'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



19.08.2017 10:52:07 TSI

NNNN

