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Hisarcık Belediyesinden sünnet çocuklarına bisiklet



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 30. Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Belediyenin düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde sünnet edilen 2 çocuğa belediye tarafından bisiklet hediye edildi.

Emet Devlet Hastanesinde ücretsiz sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atan 2 çocuğa Belediye Hizmet Binası önünde Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam vekili Mahmuthan Arslan çeyrek altın, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ise bisiklet ve çeyrek altın hediye etti. Sünnet çocuklarına ayrıca vatandaşlarda çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sünnet geleneğinin hem değerlerimizi muhafaza etme adına hem de inancımızın gereği çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediğimiz sünnet şöleniyle hem bu geleneği yaşatıyoruz, hem de toplumdaki sosyal yardımlaşma duygusunun güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen fakir ailelere belediye olarak bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.(MA-EFE)



19.08.2017 10:53:05 TSI

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