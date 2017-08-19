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Van'da 'Kısa film atölyesi' eğitimi verilecek

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:52
Van'da 'Kısa film atölyesi' eğitimi verilecek
Van'da 'Kısa film atölyesi' eğitimi verilecek

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliği ile 'Kısa film atölyesi' eğitimi verilecek.
Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan VANFOD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Çiftçi, Van'ın her açıdan bir dünya harikası olduğunu belirterek, görsel tanıtımı açısından fotoğraf alanında birçok hizmet sunduklarını söyledi. Hizmetlerin olumlu geri dönüşümlerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Çiftci, "Gelişen teknoloji ile birlikte fotoğrafın yanı sıra video kullanımını da göz ardı edemeyiz" dedi.
DAKA işbirliği ile 21- 27 Ağustos tarihleri arasında kısa film atölyesi eğitimi vereceklerini ifade eden Çiftci, "Bu minval üzerine Van' da eksikliğini hissettiğimiz kısa filim ve video atölyesini, kendi alanında çok başarılı projelere imza atmış ve konunun ehli olan Maruf Şinik'i ilimize getirerek bir nebze olsun gidermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir hafta boyunca sürecek olan eğitimin VANFOD'da verileceğini dile getiren Çiftci, "Eğitimler sonunda kursiyerler tarafından kısa bir film çekilecektir. Bu eğitimin çok faydalı olacağından yana inancımız tamdır. Van'ın kültürel ve sanat alanında çok daha fazlasını hak ettiğini biliyor ve bu yolda çalışmalarımızın yoğunlaşarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Ben bu kapsamda böyle bir çalışmanın ilimizde başlamasında emeği geçen DAKA yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-ŞAK-Y)

19.08.2017 10:54:26 TSI
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