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ATSO'da tarım sektörü masaya yatırıldı

- ATSO Başkanı Davut Çetin:

- " Yeni pazarlara açılmak isteyen ATSO'ya gelsin"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'da ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda ele alındı.

ATSO Başkanı Davut Çetin tarım sektörünün son derece stratejik bir sektör olduğunu ve sektördeki yapısal sorunların geniş katılımlı bir bakış açısı ve radikal çözüm önerileri ile ulusal düzeyde masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.

Antalya'da tarım sektörü aktörlerinin Tarım Konseyi yapısı altında Türkiye'deki diğer illere göre nispeten daha örgütlü olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "İlk olarak Odamız bünyesinde temellerini attığımız, şimdi başkanlığını Ticaret Borsamızın yürüttüğü Tarım Konseyi ile sektör sorunlarını tek elden güçlü şekilde ele almayı hedeflemiştik. Bu hedef doğrultusunda ciddi bir mesafe alındı. Özellikle Rusya'ya bazı tarımsal ürünlerin ihracatı yasaklandığında Konsey bünyesinde oldukça güçlü bir lobi çalışması yapabildik. Çözüm yolunda da önemli mesafe aldık.

Tarım sektörünün ulusal boyutta ele alınması gereken sorunları ise on yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Üretici örgütlenmesinde yetersizlik, tarım arazilerinin hızla yok olması, ölçek ekonomisine uygun üretim yapacak geniş arazi yapısının oluşturulamaması, üretim planlama eksikliği, sektörde kalifiye işgücü ve verimlilik sorunu, atık yönetimi gibi başlıklar, konuşulan ancak çözülemeyen konular olarak gündemimizde yer tutmaya devam ediyor. Ancak biz Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarım Konseyi olarak bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi sürekli olarak dile getirme sorumluluğuna sahibiz. Hep birlikte ortaya koyacağımız kararlı tutum sektöre ilişkin yapısal reformların hayata geçmesine vesile olacaktır" dedi.

Sera üretimine dair bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım

Komite üyelerinin, toplantıda dile getirdikleri sera ürünlerine dair bilgi kirliliğinin giderilmesi için çalışma yapılması talebini de olumlu karşılayan Başkan Çetin, "ihraç ürünlerde kalıntı sorunu yaşadığında bunun ülke genelindeki tüm ürünlerde kalıntı varmış gibi algılandığını görüyoruz. Televizyonda bazı yorumcular sera ürünlerinin tüketici sağlığına olumsuz etkisi olduğuna dair imalarda bulunuyorlar. Konunun uzmanları ile görüştüğümde, bunların önemli bir kısmının doğru olmadığını söylüyorlar. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimiz kalıntı kontrollerinin düzenli yapıldığını ve ürünlerimizin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirtiyorlar. Bu verileri halka anlatmamız, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Yeni pazarlara açılmak isteyen ATSO'ya gelsin

Sektörün en önemli sorunlarından birisinin de tarımsal ihracatın, pazar çeşitlendirmesine gidilmeden belli ülkelere yapılması olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "bu hatalı stratejinin bedelini geçen sene yaşayarak gördük. Rusya, belli ürünlerin alımını kesince özellikle o pazara dönük üretilen ürünleri satacak pazar bulmakta zorluk çektik. Oda olarak üyelerimizi küme yapısı ile farklı pazarlara açtığımız projelerimiz var. İhracatçılarımıza bu projelerde yer almalarını tavsiye ediyorum. Biz, ATSO olarak hem yeni pazarlara açılma noktasında hem de toplumu doğru bilgilendirme, bilgi kirliliğini ortadan kaldırma noktasında elimizden gelen desteği veririz. Antalya Halinden tesadüfi ürün seçelim, bağımsız laboratuvarlarda analiz yaptıralım, sonuçları belli periyodlarla açıklayalım derseniz ona da varız. İlgili akademisyenlerin halkı doğru bilgilendirmeleri için spot filmler çekip bunları sosyal medyadan paylaşabiliriz. Sektörümüz yapıcı çözüm önerileriyle gelsin, biz kurum olarak elimizden gelen desteği veririz" dedi.

Toplantıda konuşulan konuların ATSO tarafından dosya haline getirileceği ve dile getirilen çözüm önerileri konusunda ilgili kurumlar ile iletişime geçileceği kaydedildi.

Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin ile birlikte Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, Biyolojik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ali Eroğlu, Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Tarım Danışmanları Derneği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği temsilcileri, ATSO 1., 6. ve 15. Grup Meslek Komite Üyeleri ile Meclis Üyeleri katıldı.



19.08.2017 10:56:46 TSI

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