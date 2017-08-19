Emet'te 3 gölete 8 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 gölete Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "2017 Yılı Balıklandırma Programı" kapsamında 8 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldığı bildirildi.
"2017 Yılı Balıklandırma Programı" kapsamında Emet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Emet Yenice Göledine 4 bin, Kayı Göledine 2 bin ve Konuş Göletine 2 bin olmak üzere toplam 8 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.
Yeniceköy Tahtalı Göletine aynalı sazanlar İlçe Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Emet İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Işık tarafından salıverildi.(EFE)
19.08.2017 10:58:28 TSI
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