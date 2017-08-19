İHA'dan Kocaeli Valisi Aksoy'a ziyaret
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Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İhlas Haber Ajansı(İHA) Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Haber Müdürü Refik Fidan ve Bölge Editörü Gürcan Yılmaz'ı makamında kabul etti. İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Vali Aksoy'a çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi. Vali Aksoy ise İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
(UK-GY-Y)
19.08.2017 11:01:22 TSI
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