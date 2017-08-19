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Akşehir'deki refüjlere otomatik sulama sistemi hattı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:05
Akşehir'deki refüjlere otomatik sulama sistemi hattı
Akşehir'deki refüjlere otomatik sulama sistemi hattı

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde refüjlere otomatik sulama sistemi hattı kuruluyor.
Akşehir Belediyesi tarafından İstasyon Bulvarı, Kemal Paşa Bulvarı ve Sanayi Bulvarı'nda yapılan çalışmalarla otomatik sulama sistemi hattı kuruluyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2400 metre uzunluğunda ve 8500 m2'ik İstasyon Bulvarımız refüjleri ile 1000 m uzunluğundaki ve 5400 m2'lik Mustafa Kemal Paşa Bulvarımız ve 1300 m uzunluğundaki 4300 m2'lik Sanayi Bulvarı refüjlerimizde belediyemizce otomatik sulama sistemleri hattı döşeniyor. Bu otomatik sulama sisteminde kullanılacak olan su ise mevcut otogar kuyusundan temin edilecek. Otomatik sulama sistemi hat döşeme çalışmaları kapsamında ilk aşamada İstasyon Bulvarımızdaki çalışmalar tamamlanacak daha sonra ise Kemalpaşa Bulvarı üzerinden Sanayi Bulvarına geçilerek toplamda 4700 metrelik otomatik sulama sistemi hattımız tamamlanmış olacaktır. Bu yıl içinde tamamlanacak olan sistem sayesinde artık arazözle sulama sistemi kullanılmayacak olup modern bir sistemle yapılan sulama ile daha az su sarfiyatı sağlanacaktır. Ayrıca düzenli ve otomatik yapılan sulama sayesinde refüjlerimiz daha da bakımlı hale gelecektir" dedi.
(CF-İP-Y)

19.08.2017 11:07:26 TSI
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