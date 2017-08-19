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Başkan Doğan, Akçakent yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Akçakent 1 Site Yönetimi Başkanı Güven Percem ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz ay yapılan kongrede yeni seçilen yönetimi ile birlikte Başkan Doğan'ı ziyaret eden Güven Perçem ve yönetimi planladıkları projeler hakkında Başkan Doğan'a bilgiler verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Doğan, "Kocaeli'deki yaşam alanlarının her noktasına dokunan bir belediye olmaya çalışıyoruz. Bir yandan temizlik, kaldırım, yol gibi rutin çalışmaları yaparken diğer yandan da insanların sosyal yaşamına destek vermeye çalışıyor ve bunun için projeler üretiyoruz. Zaman zaman sitelerimiz için de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah İzmit'imiz çok daha güzel bir şehir olacak. Sizler de bulunduğunuz bölgelerde kendi alanlarınızla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bütün hedefimiz şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesidir" dedi.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 11:08:35 TSI

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