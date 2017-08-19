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Hastanelerde onarım seferberliği başlatıldı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:14
Hastanelerde onarım seferberliği başlatıldı
Hastanelerde onarım seferberliği başlatıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve Kadın Doğum ek binasında onarım çalışmaları başlatıldı. Teknik anlamada tespit ettikleri eksiliklerin giderilmesi için kolları sıvadıklarını kaydeden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici vekili Dr. Muhammed Asena, iki hafta içerisinde çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve Kadın Doğum Hastanesi ek binasında onarım seferberliği başlatıldı. Hastanelerde vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için tespit edilen teknik sorunların giderilmesinin planlandığı çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici vekili Dr. Muhammed Asena, eksikliklerin biran önce giderilmesi için çalışanlarla birlikte onarım seferberliği başlattıklarını ifade etti. Dr. Asena, "Kısa bir süre önce tespit edip raporlaştırdığımız teknik anlamdaki eksikliklerimizin bir an önce giderilmesi için start vermiş durumdayız. Çalışanlarımızın gayretiyle başlatmış olduğumuz acil eylem planıyla kısa bir süre içerisinde önemli bir yol kat ettik. Hastanemizin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasın da başlatmış olduğumuz sistematik düzeni ana binamız için de hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Hastane içindeki tespit ettiğimiz eksiklikleri kısa bir süre içerisinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. Hastanemizde hasta oturma koltuklarının onarımı, yemekhanemizdeki örtülerin tamamının değişimi, Bazı deforme olan tabelaların revizyonu, deforme olan duvarlarımızın boyanması, hastanemizin iç ve dışında temizlik seferberliği, birkaç gün içerisinde sonuçlandırdığımız eylemlerden sadece bir kaçı. Bu zorlu süreçte özveriyle bizden desteklerini eksik etmeyen tüm çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.
(EEI-MP-Y)

19.08.2017 11:16:56 TSI
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