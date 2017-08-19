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Mardin'de 665 kilogram kaçak tütün ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, piyasa değeri 65 bin TL olan 665 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Ağustos'ta Kızıltepe ilçemizde bir araçta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 65 bin TL olan ve yurda yasadışı yollarla sokulduğu tespit edilen 665 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(BS-MP-Y)



19.08.2017 11:20:05 TSI

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