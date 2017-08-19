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Ayvacık MYO'nun yeni binası tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksek Okulu'nun yeni binası halka tanıtıldı.

Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgi veren Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Bina tamamlandı. Şu anda okulumuz Türkiye'nin en güzel meslek yüksek okullarından biri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemizde eğitim alanında çalışmalar ve hizmetler devam ediyor. Yurt inşaatımız bitti. Özellikle öğrencilerimizin kullanacağı kapalı yüzme havuzumuzun inşaatı tamamlandı. Okul inşaatımız devam ediyor. İlçemize yapılan bu yatırımlar Ayvacık halkına hayırlı olsun" dedi.

Ayvacık'ın bir eğitim şehri olma yolunda olduğunu ifade eden Şahin, "Şu anda fen lisemizde ve diğer liselerimizde öğrencilerimiz eğitim hayatını sürdürüyor. Üniversite binamız çok güzel oldu. İnanıyorum kısa sürede yeni bölümler açılarak öğrenci sayımız artacaktır. Ayvacık'ta öğrenci artışını kaldırabilecek yurtlarımız, pansiyonlarımız var. Kimse endişe etmesin. Ayvacık, güvenli ve öğrenci kapasitesini kaldırabilecek bir eğitim şehridir. Bu çalışmaları halkımız görsün, bilsin diye bu tanıtımı yaptık. Avrupa standartlarında bir yüksek okul binamız var. Bu bir değerdir. Hep birlikte bu değere sahip çıkacağız" dedi.

(UYC-MŞ)



19.08.2017 11:23:31 TSI

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