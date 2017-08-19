YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan'dan personel çocuklarına kamp

Başkan Doğan'dan personel çocuklarına kamp



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye personelinin çocuklarını Kandıra Sarısu Gençlik Kampı'na gönderiyor.

İzmit Belediyesi'nin Kandıra Sarısu Gençlik Kampı sayesinde gençler hem tatil yapıyor hem de gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. İzmit Belediyesi'nin ücretsiz olarak hizmet verdiği Sarısu Kampı'ndan İzmit Belediyesi personel çocukları da yararlanıyor. Çocukların bol bol eğlenme ve çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı bulacağı kampa ilk grubun 20-23 Ağustos, ikinci grubun ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında gideceğinin bilgisi verildi.

İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, yaz sezonunda sosyal ve sportif faaliyetlerle 12-18 yaş arası öğrencilere hizmet veriyor. Hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde aynı anda 72 kişinin kalabildiği kampta 3 öğün yemek de veriliyor. Deniz, kum ve doğayla baş başa kalınan kampta uzman eğitmenlerce yüzme, masa tenisi, satranç, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve kano gibi birçok etkinliğin eğitimi de veriliyor.

Kampa katılacak olmalarından dolayı çocuklarının büyük mutluluk ve heyecan içerisinde olduğunu belirten belediye personelleri, " Bu kamp sayesinde çocuklarımız hem keyifli zaman geçirecek hem de birbirleriyle kaynaşma şansı bulacaklar" diyerek çocuklarına bu imkanı sağladığı için Başkan Doğan'a teşekkür ettiler.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 11:29:31 TSI

NNNN

