YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. STK'lar kilis için toplandı

STK'lar kilis için toplandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesinin organize ettiği Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ilin yöneticileri bir araya gelerek Kilis'in sorunlarını konuştular.

Belediyeye ait Söğütlüdere Restoranda gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Mehmet Ali Eryılmaz, sivil toplum örgütü temsilcileri ile bazı daire amir ve müdürleri katıldı. Program açılış konuşması yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'in önüne yeni hedefler koyması gerektiğini ifade ederek, "Daha önce Kilis önüne koymuş olduğu hedeflerin büyük bölümünü yerine getirdi. Şimdi yeni hedefleri ortaya koymak gerekiyor. Kilis'in hem yurt içi hemde yurt dışında tanıtıma ihtiyacı var. Yeni yatırımlara ihtiyacı var. Nüfusumuzdan fazla Suriyeli olması nedeniyle yurt dışından yardımlar alıyoruz. 8 konakta 350 personel görev yapıyor. Yaklaşık Türk ve Suriyeli 5 bine yakın kişi meslek edindirme merkezlerinden yararlanıyor. 8 konağın belediyemizi hiç masrafı yok. Tamamen yurt dışından bulduğumu paralarla buraları çeviriyoruz" dedi. Kilislilerin dedikodu üretmeyi bırakarak büyük hedeflere kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Kara, "Büyük hedeflerle ilgili herkes düşüncesini söylemesini istiyoruz. 2 ayda bir böyle toplantılar yaparak toplumun bütün katmanlarının görüşlerini alacağız. İlerleyen süreçte de Kilisli vatandaşlarla 'Serbest Kürsü' adı altında Cumhuriyet meydanında toplantı yaparak, halkımızın da görüşlerini alacağız. Bugünkü toplantımız bir başlangıçtır" diye konuştu.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kilis için herkesin canla başla çalışmaya hazır olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bizler ve sizler seçilmiş insanlarsınız, seçildiğiniz göreve hizmet etmek için geldiniz. Hepimiz taşın altına elimizi koyarak, üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor. Kilis'in daha güzel yarınlara ulaşması için önüne yene hedefler koyması gerekiyor. Bunu hep birlikte Kilis halkı ile birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi. Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis'in sorunlarının el birliği ile çözüleceğini, yeni yatırımlar için toplumun bütün kesimlerinin aynı noktada buluşması halinde hedeflenin projelerin yerine getirileceğini söyledi. Sivil toplum örgütleri de söz alarak, yeni hastane binası başta olmak üzere Kilis Polateli- Şahinbey OSB ile diğer yatırımlar ile ilgili olarak gelinen son aşamalar ve gördükleri eksiklikler ile ilgili sorularak sorarak, yetkililerden bilgiler aldı.

(MAD-SD-Y)



19.08.2017 11:31:07 TSI

NNNN

