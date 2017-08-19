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Muhammediye Camisinin çevre düzenlemesi belediyeden



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği destekler kapsamında bu kez yapımı tamamlanan Muhammediye Camisinin çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk önce alan temizliği ve dolgu çekimi yapılan caminin bahçesinde kısa bir süre sonra parke taşı döşeme çalışmaları başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına eşit hizmet götürmeye devam eden Turgutlu Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde başlattığı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Selvilitepe Mahallesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Muhammediye Camisinin etrafında çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilk etapta temizlik ve dolgu çekiminin yapılmasıyla bahçe zemini parke ve bordür döşemeye hazır hale getirildi. Beton dökümünün ardından bordür ve parke taşı çalışmalarına başlayacak olan ekipler, çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedefliyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise yapılacak olan çalışmalar sonunda Muhammediye Camisinin çevresinin güzel bir görünüme sahip olacağını belirtirken, çalışmaların Kurban Bayramı'nda tamamlanması adına gayret gösterdiklerini söyledi.

(SC-Y)



19.08.2017 11:35:09 TSI

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