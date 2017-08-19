YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya Park'ta balmumu heykel sergisi

Malatya Park'ta balmumu heykel sergisi



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nde sergilenen heykelleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Dünya tarihinin önde gelen liderlerinin, sanatçılarının ve devlet adamlarının balmumu heykellerinin sergilendiği Balmumu Müzesi Malatyalılar'dan büyük ilgi görüyor.

Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e Rauf Denktaş'tan Recep Tayyip Erdoğan'a tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykellerinin Malatyalılarla buluştuğu sergi 15 Ağustos'a kadar Malatya Park'ta olacak. Balmumu müzesinin hakkında bilgi veren Ömer Ali Uçan, müzede yapılan heykellerin Rus sanatçılar tarafında yapıldığını belirterek,"Burada sergilenen heykellerinin saçaları ve sakaları gerçek insan saçı ve insan sakalı.Gözleri protezdir" diye konuştu.

Müzede 31 heykelin sergilendiğini ifade eden Uçan,Fatih Sultan Mehmet^'ten "Mustafa Kemal Atatürk'e Müthiş Katerina'ya, Rauf Denktaş'tan Recep Tayyip Erdoğan'a tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykellerinin bulunuyor" diye konuştu.

(EA-SD-Y)



19.08.2017 11:35:21 TSI

NNNN

