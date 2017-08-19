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Bitmeyen 28 yıllık 8/B kardeşliği

- Eğitim gördükleri okulda ilk düğünlerini yaptılar



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 8 arkadaşın öğrencilik yıllarına dayanan 28 yıllık 8/B kardeşliği görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 14 yıl önce Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulun'nda 8 yıl boyunca birlikte eğitimlerini sürdüren Recep Bozkır, Kadir Taş, Kerem Taş, Ercan İhtiyatoğlu, Zafer Tekin, Abdullah Taşkın, Ferhat Şen, Semih İhtiyatoğlu ve Uğur Kutluk isimli gençler halen biran olsun birbirlerinden ayrılmıyorlar. Okul yıllarında olduğu gibi şimdi de dostlukları da devam eden 8 arkadaş en mutlu günlerinde bile birbirlerini yalnız bırakmıyorlar. Yaklaşık bir hafta önce dünya evine giren Recep Bozkır isimli arkadaşlarının düğününe katılan gençler, eğitim gördükleri sıralarda hatıra fotoğrafı çektirerek dostluklarını pekiştirdiler. Şimdi 28 yaşında olan gençlerin kimisi avukat, kimisi ise değişik mesleklere atanmasına rağmen öğrencilik yıllarındaki o güzel anlarını birlikte sürdürmeye devam ediyorlar.

Çocukluk yıllarını anlatan Kadir Taş, Recep Bozkır, Kerem Taş, Ercan İhtiyatoğlu, Zafer Tekin, Abdullah Taşkın, Ferhat Şen, Semih İhtiyatoğlu ve Uğur Kutluk ile tam 14 yıl boyunca eğitimlerini birlikte sürdürdüklerini belirtti.

Taş, "8 arkadaş olarak bitmeyen 28 yıllık 8/B kardeşliğimiz devam ediyor. Hepimiz artık büyüdük hayata atıldık ve birçok arkadaşımız meslek sahibi oldu. İçimizde Semih, Recep ve Ercan evlendi. Geriye ise 5 kişi kaldık. İçlerimizde bazıları ise bu aylar içersinde dünya evine girecek. Yaklaşık bir hafta önce Recep Bozkır isimli arkadaşımızın düğünü eğitim gördüğümüz Vakıf İlköğretim Okulu'nun bahçesinde yapıldı.

8 arkadaş aynı masaları paylaşarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Dostluğumuz sadece bu değil, düğün, piknik ve her özel günlerde birlikteyiz. 28 yıllık 8/B dostluğumuz halen devam ediyor" dedi.

(FT-ŞAK-Y)



19.08.2017 11:43:21 TSI

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