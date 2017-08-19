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Turgutlu'da altyapısı tamamlanan sokaklar yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, Yıldırım Mahallesi ve Yedieylül Mahallesinde bulunan sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Yıldırım Mahallesi Muhtarı Ümit Başkurt ve Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bezen de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalle sakinleri adına Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti.

Turgutlu Belediyesi zemini bozuk ve kullanıma elverişsiz olan 101 sokakta parke taşı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Yıldırım Mahallesi Çam Sokak, Hacı Bayram Veli Sokak ve Şair Ahmet Kabaklı Sokak ile Yediylül Mahallesi Sergen Sokak üzerinde yaklaşık 4 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Turgutlu'nun sokaklarında hummalı bir çalışma olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Turgutlu'da 101 sokakta kilit parke taşı yenileme çalışmasına başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmaları kısa süre sonra tamamlamış olacağız. Turgutlu'da alt yapısı bitmiş, doğalgaz çalışmaları tamamlanmış cadde ve sokaklarda bu çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sabırlı olmaları. Değişimi gördükten sonra yapılan hizmete onlarda hak verecektir. Mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.

Mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Mahallesi Muhtarı Ümit Başkurt ile Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bezen ise, "Mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e çok teşekkür ediyoruz. Yenileme zamanı gelen yollarımız yeni bir görünüme kavuşuyor. Bizler de muhtarlar olarak yapılan çalışmaları inceliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ekipler sıcak havaya rağmen özveriyle çalışıyor. Kurban Bayramı öncesine yetişen çalışmalar vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmış olacak. Bu anlamda çalışmalardan oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



19.08.2017 11:43:37 TSI

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