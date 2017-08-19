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Şarköy'de muhtarlar toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Şarköy ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlenerek, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, şube müdürleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda Şarköy ilçesi mahallelerinde sürdürülen çalışmalar ve yapılması gerekenler değerlendirildi.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın konuşma yaptığı toplantıda konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Başkan Kadir Albayrak, "Şarköy ilçemizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey halkımızın sağlığı ve refahı için. Siz değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini de önemsiyoruz. Vatandaşların seslerini yönetime ulaştırmakla yükümlü bu görev çok önemli bir yere sahip. Şarköy için, Tekirdağ için, vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda muhtarlar konuşma yaparak mahallelerindeki ihtiyaçları dile getirdiler.

(HLD-BA-Y)



19.08.2017 11:49:28 TSI

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