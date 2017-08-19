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Manisa için 'Gürültü Eylem Planı' hazırlanıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda Manisa'nın gürültü haritasının hazırlanmasına yönelik oluşturulacak eylem planının ön raporu görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyelerin temsilcileri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda tamamlanan gürültü haritası eylem planının ön raporu görüşüldü.



100 binin üzerindeki yerleşim yerleri için harita çıkartılacak

Başkan Yıldırım, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, öncelikle nüfusu 100 binin üzerindeki yerleşim alanları için hazırlanan stratejik gürültü haritaları ve sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğunun getirildiğini söyledi.



Gürültü oluşmadan önlenecek

Hazırlanan gürültü haritalarının, çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında dikkate alınacağını ve ileride oluşabilecek gürültü problemlerinin planlama aşamasında önlenmesinin hedeflendiğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Gürültü eylem planları, bir yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir parçasıdır ve çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planlamaları gibi başka şehir planlamalarını etkiler. Bu sayede, hukuk ve içerik açısından daha büyük planlama güvenliği sağlar ve sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve önlenmesine katkıda bulunur" dedi.



Eylem Planı 2017 sonunda tamamlanacak

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında 'Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması' projesi kapsamında Manisa'nın gürültü haritasının tamamlandığını, haritaya yönelik eylem planı hazırlığının devam ettiğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Manisa ili eylem planlama hazırlama işi 3 Şubat 2017 tarihinde başlanılmış olup, 2017 sonunda eylem planları raporu tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunulacak" diye konuştu.

(SC-Y)



19.08.2017 11:49:32 TSI

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